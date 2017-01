Witsel nog niet in China of deze parodie duikt al op: "Misschien ga ik met nummer 59 spelen, mijn favoriete nummer als ik Chinees bestel"

Door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 16u40

video

Er is de voorbije dagen heel wat gezegd en geschreven over de opmerkelijke transfer van Axel Witsel naar China. De 27-jarige middenvelder van Zenit Sint-Petersburg en de Rode Duivels gaat er aan de slag bij Tianjin Quanjian en zal er minstens 18 miljoen euro per jaar opstrijken. En intussen heeft het jeugdproduct van Standard al een eerste interview gegeven in het Chinees. Of dat wil bovenstaande video ons toch doen geloven.



Snelcursus Chinees

Ogenschijnbaar onberispelijk en foutloos, maar wel met opvallend zware stem, charmeert krullenbol Witsel in de taal van Mao en Confucius: "Het is een hele eer om in China te spelen. Het was altijd al een droom van mij om voor Tianjin Quanjian te mogen uitkomen. Die 50.000 euro per dag is mooi meegenomen natuurlijk, maar is zeker niet de hoofdreden. En zoals je hoort werpt mijn snelcursus Chinees ook zijn vruchten af." Maar dan moest de meest hilarische passage over zijn rugnummer nog komen, kijk zelf maar!