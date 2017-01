Orlando City eert slachtoffers schietpartij met een prachtig monument in nieuw stadion

Marie Rutsaert

5/01/17 - 16u03 Bron: Orlando City

video Afgelopen zomer werd de Amerikaanse stad Orlando opgeschrikt door de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van de VS. De getraumatiseerde stad kwam langzaamaan terug tot leven en de twee voetbalploegen, Orlando City (heren) en Orlando Pride (dames) speelden daar een grote rol in. Vandaag onthulden ze in hun nieuwe stadion een monument aan de 49 mannen en vrouwen die het leven lieten in de nachtclub Pulse.