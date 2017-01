"Wel dames en heren, we staan hier nu bij de winnaar van het Belgisch kampioenschap veldrijden!"

Door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 15u55

video Nu het stof (of beter het zand) rond het veelbesproken parcours van het BK veldrijden in Oostende is gaan liggen, kunnen we ons eindelijk volop focussen op het sportieve. Vlaams veldriticoon Roland Liboton, zelf tien jaar op rij veroveraar van de fiere Belgische driekleur, tipte Wout van Aert als de te kloppen man, maar lijkt nu toch een beetje van zijn eerste idee af te stappen. Lijkt...