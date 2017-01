Alderweireld komt nu al met uitspraak van het jaar: "Dele was geil voor de goal"

video

Het nieuwe jaar is amper vijf dagen oud, maar toch hebben we al een kandidaat voor 'uitspraak van het jaar'. En die komt uit de mond van Toby Alderweireld. Onze landgenoot zag gisteren hoe Dele Alli met twee goals leider Chelsea een 2-0 nederlaag aansmeerde. Na afloop gaf Alderweireld meer uitleg. "Dele heeft echt een goed neusje voor de ruimte waar hij moet zijn. Dan moet die bal er natuurlijk nog wel komen, maar daar zijn is enorm belangrijk. Hij weet perfect wanneer hij moet komen en wanneer niet. Dele is heel geil voor de goal, zal ik maar zeggen."



Filip Joos wist meteen dat de uitspraak van Alderweireld stof zou doen opwaaien. "Dat gaan ze gebruiken, 'geil voor de goal'", repliceerde de reporter. "Sorry", excuseerde Alderweireld zich. "We zijn nog maar een kwartier na de wedstrijd. Het was het eerste dat in me opkwam."