Sportjournaliste reageert na gelekte naaktfoto's: "Iedereen heeft het recht om te doen wat ze willen met hun leven"

Door: redactie

5/01/17 - 12u00 Bron: The Sun

© Twitter.

Het uitlekken van (zéér) private foto's, die dan ook nog een keertje breed worden uitgesmeerd op internet: het was de nachtmerrie die Diletta Leotta eind september meemaakte. De 25-jarige sportjournaliste, presentatrice bij Sky Sports Italy, reageert in The Sun voor het eerst zelf op de naaktfoto's.