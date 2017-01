Ploegmaat Van Damme bakt zoete broodjes met Amerikaanse zangeres Becky G (19)

Door: redactie

5/01/17

In de muziekwereld doet de naam Rebbeca Gomez ongetwijfeld een belletje rinkelen. De nog altijd maar 19-jarige Amerikaanse zangeres, beter bekend onder onder de naam Becky G, veroverde enkele jaren geleden het internet met haar YouTube-filmpjes en groeide snel uit tot een heuse wereldster (intussen heeft ze 5,2 miljoen volgers op Instagram). Becky G werkte intussen onder meer samen met Pitbull en will.i.am en bracht in 2014 haar bekendste single Shower uit. Als actrice is ze in het voorjaar te zien als Trini Kwan/Yellow Ranger in de nieuwe Power Rangers film.



In het verleden was Gomez samen met de Amerikaanse zanger Austin Mahone (20), maar aan die relatie kwam in 2015 een einde. Sinds april vorig jaar bakt ze echter zoete broodjes met Sebastian Lletget. De 24-jarige middenvelder van Los Angeles Galaxy (en dus ploegmaat van Jelle Van Damme), die vorig jaar nauwelijks speelminuten miste in de MLS, en zijn nieuwste vlam gingen samen feestend het nieuwe jaar in.