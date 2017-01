Ongelooflijk: 105-jarige Fransman vestigt nieuw werelduurrecord

Mathieu Goedefroy

video Robert Marchand. Dat is de naam van de nieuwe werelduurrecordhouder in de categorie van de 105-plussers. Gelooft u ons niet? Kijk dan gerust met eigen ogen naar bovenstaande beelden.

Toegegeven: de categorie werd speciaal voor de Fransman in het leven geroepen, want nooit eerder deed een 105-plusser er een poging toe. Robert is amper 1m52 groot en weegt 51 kilo. Zijn geheim: "Ik heb gewoon geluk gehad dat ik altijd gezond gebleven ben." Voorts is ook best opmerkelijk dat hij pas op zijn 78ste besloot om te beginnen fietsen.



Robert was al uurrecordhouder bij de eeuwelingen. Een record dat hij in 2014 vastlegde op 26,927km en door de UCI officieel erkend werd. Twee jaar eerder had hij ook al de 100 kilometer afgelegd in 4 uur, 17 minuten en 27 seconden: eveneens een record bij de eeuwelingen.



Temidden van 30 andere internationale cameraploegen, kreeg onze videoman Marchand nog voor de HLN-microfoon. "Moe? Ik zou nog 10 rondjes doen", klonk het. Zijn hele reactie bekijkt u in de video hieronder!