Spelers van AZ steken op hilarische wijze de draak met 15-jarige ploegmaat

Door: redactie

4/01/17 - 13u17

© kos.

AZ Alkmaar-speler Myron Boadu (15) keek even vreemd op toen hij zich tijdens het trainingskamp van de Nederlandse eersteklasser meldde voor het ontbijt. Om Boadu te plagen met zijn jonge leeftijd, hadden zijn medespelers aan de tafel in het hotel in het Spaanse Benahavis immers een kinderstoel neergezet.