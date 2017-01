Lijnrechter grijpt zich naar het hoofd na pijnlijk tafereel op tenniscourt, maar hulp volgt gelukkig al snel

Door: redactie

4/01/17 - 10u54

video Lijnrechter zijn tijdens een tennismatch, het houdt duidelijk ook risico's in. Vraag dat maar aan een vrouw die van dienst was tijdens het Hopman Cup-duel tussen de Amerikaan Jack Sock en de Spanjaard Feliciano Lopez. De lijnrechter deed er alles aan om een snoeiharde opslag van Lopez te ontwijken, maar dat lukte niet.

De bal belandde pardoes tegen het hoofd van de vrouw, die daarbij haar hoed verloor. Ze greep zich even naar het hoofd, maar toen Sock haar een kusje kwam geven, was de pijn duidelijk al snel vergeten.



Het incident speelde zich af in de eerste set, die Sock met 3-6 verloor. Daarna kon de 24-jarige Amerikaan zich echter herpakken. Behalve het hart van de lijnrechter, veroverde hij immers ook de twee volgende sets (6-2 en 6-3).