Jezus! Engelse speler gaat totaal over de schreef met deze vliegende tackle

Door: Glenn Bogaert

4/01/17 - 09u32

Dat ze in de Engelse competitie(s) niet vies zijn van wat viriel en beenhard spel is geen geheim, maar er zijn natuurlijk grenzen. Maandagavond werden die alvast serieus overschreden in de National League of vijfde klasse, met name in het duel tussen Dagenham & Redbridge en Braintree Town. Bezoeker Reece Hall-Johnson mocht al na 21 minuten inrukken van de scheidsrechter na een vreselijke vliegende tackle met twee voeten vooruit.



Zijn tegenspeler en slachtoffer Frankie Raymond mag blij zijn dat hij niet moest worden afgevoerd na deze schandalige overtreding die helemaal niet thuishoort in het voetbal. De wedstrijd eindigde trouwens op 3-0 in het voordeel van thuisploeg Dagenham & Redbridge. Trainer Hakan Hayrettin van Braintree kon alvast niet lachen met de ingreep van zijn speler: "Dit is afschuwelijk, onaanvaardbaar, gewoon een verschrikkelijke ingreep."