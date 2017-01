YouTube-waaghals sprong al zeven keer vanop dak van gebouw een zwembad in. De achtste keer liep het gruwelijk mis

Door: Glenn Bogaert

Je kent ze wel, de stuntmannen die hun kunstjes maar wat graag vastleggen op video om er vervolgens mee uit te pakken op de sociale media of op YouTube. Ook waaghals 'xo 8Booth' is zo iemand die de strafste stunts uithaalt en tot nog toe liepen al zijn halsbrekende toeren goed af. Zijn specialiteit? Vanop het dak van een gebouw in een zwembad springen.



Niet bepaald zonder risico, maar tot nog toe liep hij geen schrammetje op. Waarom zou het de achtste keer dan wel misgaan, moet hij gedacht hebben. Tja, iets te veel zelfvertrouwen en een verkeerde inschatting en dan krijg je bovenstaande beelden. We kunnen u alvast verklappen dat zijn voeten en hielen niet ongeschonden uit de strijd kwamen...