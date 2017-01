Arme Laurent Depoitre, dit wil je zelfs tijdens trainingspartijtje niet meemaken

Door: Glenn Bogaert

4/01/17

Hij beweegt hemel en aarde om zich door te zetten bij FC Porto en ondanks de beperkte speelkansen is er nog geen sprake van een transfer voor Laurent Depoitre. De sterke ex-spits van AA Gent werd even in verband gebracht met een uitleenbeurt aan Anderlecht, maar wil het graag waarmaken in het Estádio do Dragão. Op training probeert de 28-jarige targetspits zich in de gunst van zijn coach Nuno te spelen, maar ook dat is niet altijd even simpel.



1-0 nederlaag

Zo werd 'Lolo' tijdens een oefenpartijtje op heerlijke wijze gepoort door zijn ploegmakker Jesús Manuel Corona. Onze landgenoot kon er echter hartelijk om lachen, ook al werd hij een beetje gejend door zijn Mexicaanse collega. Depoitre mocht gisteravond trouwens 90 minuten opdraven op de derde speeldag van de groepsfase van de Portugese Ligabeker, maar verloor met 1-0 van Moreirense. FC Porto is zo laatste in Groep B met amper 2 op 9.