Dood Franse skikampioen zindert na: vrouw en zoon belandden in sekte waar ze werden vermoord

Door: redactie

3/01/17 - 14u35 Bron: 7sur7.be

Jean Vuarnet, hier geflankeerd door zonen Pierre (links) en Alain (rechts) in Morzine, tijdens de begrafenis van Edith en Patrick. © ap.

Gisteren meldden we al het overlijden van Jean Vuarnet, de voormalige Franse skikampioen. Hij werd 83 jaar oud, maar naast zijn geweldige carrière en zijn revolutionaire bijdrage aan zijn teerbeminde sport, werd het leven van de man ook getekend door een gitzwarte gebeurtenis. Zijn vrouw en één van hun zonen lieten namelijk het leven bij een collectieve (zelf)moord - opgelegd door de Orde van de Zonnetempel, een sekte waarvan ze lid waren.

Vuarnet, die olympisch kampioen afdaling werd in 1960 en zijn naam gaf aan een bekend zonnebrillenmerk, overleed in zijn woonplaats Sallanches (Haute-Savoie) aan de gevolgen van een beroerte. De in Tunesië geboren Vuarnet schitterde op de Winterspelen van 1960 in het Amerikaanse Squaw Valley en werd de eerste skikampioen op metalen latten. Vuarnet lag in 1960 ook aan de basis van de bouw van het bekende skistation van Avoriaz. Vier jaar later was het skistation al uitgebreid tot twaalf skistations, allen in de buurt van Haute-Savoie, die samen de "Portes du Soleil" vormen, een uitgebreid skigebied in Frankrijk en Zwitserland.



Jammer genoeg was het niet allemaal rozengeur en maneschijn in het leven van Vuarnet. In 1995 verloor hij namelijk Edith, zijn verloofde, en hun zoon Patrick bij een collectieve zelfmoord onder aanhangers van de sekte van de Orde van de Zonnetempel - die overigens gesticht werd door de Belgische arts Luc Jouret. In de nacht van 15 op 16 december werden toen zestien verkoolde lijken gevonden in de Alpen, ten zuidwesten van Grenoble, waaronder ook dus ook die van twee Vuarnets.

Lees ook Franse olympische skikampioen van 1960 overleden