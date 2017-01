Hoe Charleroi-Anderlecht het leven van deze Keniaan ingrijpend zou veranderen

Door: redactie

3/01/17 - 12u42

© Screenshot Facebook.

Een gokje wagen: het is iets wat Geoffrey Kiptanui Chepchilat, een Keniaan van 34, wel vaker doet. Zijn laatste gok zou zijn leven echter definitief veranderen. En daar zaten Charleroi en Anderlecht ook voor heel wat tussen...

De man, die in Kericho woont, zet wel vaker wat geld in op voetbalwedstrijden. Ook vorige week en het zag er dan ook héél goed uit toen hij de eerste 16 van zijn 17 wedstrijden juist had voorspeld. Enkel het resultaat van Charleroi-Anderlecht moest hij nog afwachten - een wedstrijd waarin hij de Zebra's aan het langste eind zag trekken.



Drie euro per dag

Zoals je echter al weet, beet Charleroi in het zand (0-2) ondanks het feit dat het het grootste deel van de wedstrijd baas was. Magere troost voor Kiptanui Chepchilat, die zo een cheque van 147 miljoen Keniaanse shillings (1,367 miljoen euro) door zijn neus geboord zag. Een iets minder magere troost was dan weer dat hij toch nog 21.000.850 Keniaanse shillings (ofte 195.296,40 euro) op zijn rekening mocht bijschrijven. Ook niet slecht voor een theeplukker die het tot dusver dagelijks moest stellen met drie euro.



"Zelfs al heb ik net naast de mega jackpot gegrepen, toch ben ik blij dat ik deze som heb gewonnen", klonk het in zijn eerste reactie. "Ik blijf gokken en hoop op een dag toch een keertje het groot lot te winnen. Het is de eerste keer dat ik miljoenen (Keniaanse shillings) op mijn rekening heb staan. Ik wil God dan ook bedanken voor dit enorme geschenk", aldus Geoffrey Kiptanui Chepchilat tegenover The Star.