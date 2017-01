'Money' wil Las Vegas veroveren (en niet met één of andere speelhal, wél met een ander soort etablissement)

Door: redactie

3/01/17 - 11u22

video Zijn actieve bokscarrière mag er dan wel opzitten (ook al zijn er geruchten over een 'supergevecht' tegen Conor McGregor), toch is Floyd Mayweather niet bepaald van plan om zomaar op zijn luie krent te genieten van zijn vergaarde fortuin. Nee, want 'Money' heeft beslist zijn geld in de Amerikaanse economie te pompen: in Las Vegas heeft hij immers 'Girl Collection', een stripclub, uit de grond gestampt en met bovenstaande video wil hij spontane sollicitaties uitlokken.

De vergunning is al in orde, maar wanneer de club effectief ook geopend zal worden is nog niet duidelijk. Misschien omdat het etablissement nog op zoek is naar personeel, want in het bijschrift bij bovenstaande video is te lezen hoe de club nog op zoek is naar "exotische danseressen van eender waar ter wereld" en dat eventuele gegadigden "recente foto's van hun hele lichaam" mogen opsturen.



De onverslagen bokslegende deelde de video ook op zijn Instagrampagina en het hoeft geen betoog dat ook hij zelf een prominente rol speelt in het promoclip. Zo begint de video met een shot van Las Vegas in volle ornaat vanuit de lucht, waarna het gebouw van zijn nieuwe club in beeld komt. Nadien verwelkomt Mayweather de klanten met de armen wijd gespreid, waarna je een uitgebreide rondleiding krijgt met onder meer shots van de podia, palen, privékamers en zelfs de toiletten - dit alles terwijl televisieschermen de grootste successen van hun eigenaar tonen.



Als het er al zou komen, zal het gevecht met McGregor toch nog eventjes moeten wachten blijkbaar...