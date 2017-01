Het was een grapje, maar benieuwd of ook fans van Cercle kunnen lachen met plaagstoot Bjorn Engels

Door: Glenn Bogaert

3/01/17

Op zondag 13 november mocht Club Brugge 125 kaarsjes uitblazen. Een mijlpaal voor de West-Vlaamse club en competitieleider en dus werden er ook heel wat verjaardagskaartjes richting Jan Breydel gestuurd. En 11 trouwe Clubfans maakten met hun inzending kans om een 'matchworn' of tijdens de wedstrijd gedragen shirtje van hun geliefde ploeg te winnen. Eentje dat werd gedragen tijdens de thuismatch tegen RC Genk (1-1).



Niemand minder dan Bjorn Engels mocht met zijn onschuldige hand de winnaars kiezen en blij maken, maar zag het wel niet zitten om een groene enveloppe uit de berg kaartjes te halen. Dat is namelijk tegen de blauw-zwarte principes van de 22-jarige centrale verdediger: "Groen? Sorry, maar dat nemen we niet!" Een steekje naar de fans van buur en stadsrivaal Cercle Brugge. Je zal maar de vurige fan van Club Brugge geweest zijn die ietwat onbezonnen geopteerd had voor een groene briefkaart...