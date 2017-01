MMA-vechter ontdekt al snel waarom ze zijn tegenstander de 'Dominicaanse Nachtmerrie' noemen

Door: Glenn Bogaert

Over de veelbesproken clash om de wereldtitel bij de bantamgewichten tussen Ronday Rousey en Amanda Nunes die amper 48 seconden duurde, is de voorbije dagen al heel wat inkt gevloeid. Maar er was in het Ultimate Fighting Championship nog een ander gevecht dat toch behoorlijk wat opzien baarde afgelopen vrijdag. Alex Garcia en Mike Pyle zorgden immers voor het nodige spektakel op het UFC 207-evenement.



Straffe KO

Het is te zeggen, vooral eerstgenoemde pakte uit met een memorabele stoot en dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen. De 29-jarige Garcia had in de T-Mobile Arena in Las Vegas namelijk maar één zinderende klap nodig om zijn arme opponent tegen het canvas te meppen. De Amerikaan van 41 meteen knock-out en zo een van de mooiste zeges uit de carrière van het beest die de bijnaam 'The Dominican Nightmare' draagt en alle eer aandoet. Op de valreep nog eens van de meest spraakmakende KO's van het jaar 2016? Bekijk hierboven en hieronder de entertainende beelden!