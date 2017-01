Dit bizarre interview met Guardiola wordt in Engeland omschreven als "awkward" (en dat is het inderdaad)

Door: redactie

2/01/17 - 22u12

"Pep, you don't seem happy that you've won?" How awkward is this? pic.twitter.com/JPXfIOBdKF

video Na het pijnlijke verlies op Anfield van vorige zaterdag kon Manchester City vandaag opnieuw aanknopen met een (zwaarbevochten) driepunter. Maar het was toch geen dolgelukkige Pep Guardiola die na de wedstrijd voor de microfoon van de BBC verscheen. Integendeel, zelfs.

De Spanjaard was zichtbaar geprikkeld en antwoordde wel erg kort op de vragen van de reporter. Vooral het tegendoelpunt van Burnley, dat de spanning terugbracht in de partij, leek Guardiola dwars te zitten. Scheidsrechter Lee Mason floot niet voor een vermeende fout op City-doelman Bravo, al moet het wel gezegd worden dat die overtreding pas gemaakt werd nadat de bal al over de lijn was gegaan.



"Ik moet de regels in Engeland blijkbaar nog leren kennen", zei 45-jarige ex-trainer van FC Barcelona en Bayern München. "In elke andere competitie is het een overtreding als de doelman geraakt wordt in zijn kleine baklijn. In Engeland is dat niet het geval en dat zal ik blijkbaar moeten begrijpen."



City won met 2-1 tegen Burnley en naderde daardoor opnieuw tot op twee punten van nummer twee Liverpool, dat niet verder kwam dan 2-2 op bezoek bij Sunderland. Leider Chelsea kan overmorgen opnieuw tot op tien punten uitlopen van de 'Citizens', maar dan moeten Hazard wel winnen op bezoek bij rivaal en stadsgenoot Tottenham.