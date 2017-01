Is het geen schatje? Zoontje Kevin De Bruyne al helemaal klaar om papa op te volgen

Door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 06u15

© Instagram Michèle Lacroix.

Hij is nog maar 10 maanden oud, maar nu al de ster op de sociale media. En dan vooral op het Instagramprofiel van zijn mama Michèle Lacroix. We hebben het over Mason Milian De Bruyne alias het zoontje van Kevin De Bruyne. Of 'Mini-KDB' zoals het oogappeltje van Kevin en Michèle door zijn liefkozende ouders genoemd wordt.



City-outfit

En die bijnaam is helemaal niet uit de lucht gegrepen want de gelijkenis met zijn bij Manchester City voetballende papa is er. Niet in het minst wanneer het peutertje mag pronken in zijn allereerste voetbaloutfit van 'The Citizens'. Is het geen geweldig beeld? Er is eentje die nu al helemaal klaar lijkt om in de voetsporen van zijn grote voorbeeld te treden.