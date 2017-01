LeBron James neemt het op voor vernederde MMA-ster: "Ik weet hoe dit voelt"

Marie Rutsaert

Ronda Rousey heeft het de afgelopen dagen zwaar moeten ontgelden op sociale media. De 29-jarige atlete verloor de nacht van 30 op 31 december het gevecht dat haar grote comeback moest zijn. De anders zo zelfverzekerde en dominante ster werd er een hoopje geslagen. Zelfs haar tegenstander Nunes kon het niet laten om nog na te trappen via Twitter. Nu neemt niemand minder dan basketbalster LeBron James het voor haar op.

"Meestal in sport, prijzen ze je de hemel in en plaatsen ze je op het hoogste schavot," verteld James aan Ohio.com. "Eenmaal je daar staat, proberen ze om je zo hard mogelijk neer te halen. Ik vertel dit als iemand die dat heeft meegemaakt. En dat is exact wat men nu met haar doet."



James verwijst naar zijn transfer van Cleveland naar Miami en zijn verloren NBA-finale in 2010 waarin hij vreselijk speelde en de bakken kritiek die hij daarna moest slikken.



"Niemand weet hoe zij denkt. Niemand beseft de 'drive' die ze heeft," gaat de basketspeler verder. "Of die drive er nog steeds is? Dat weten we ook niet. Maar die passie wordt opgebouwd opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar mensen zijn meer geïnteresseerd in het neerhalen. In plaats van aandacht te schenken aan hoe ze het hoogste schavot bereikt heeft."



Hij is niet de enige atleet die het voor de gevallen UFC-diva opneemt. Collega Jonny Bones richtte zich tot de wereld met een foto op Instagram.



