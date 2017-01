Door: redactie

2017 mag dan al zijn intrede hebben gedaan, deze video willen we u in geen geval onthouden. EA Sports zorgde voor een compilatie van de tien héérlijkste FIFA 17-doelpunten van afgelopen jaar, met uitbundige commentaar van Ray Hudson - Engelse voetbalcommentator bij beIN Sports. Geniet mee van de weergaloze goals in bovenstaande video.