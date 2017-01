Stervend kankerpatiëntje (5) maakt doelpunt van de maand in Premier League

Door: redactie

Sunderland-fan Bradley Lowery (5) heeft het doelpunt van de maand december in de Premier League gemaakt. Het ernstig zieke jongetje mocht voorafgaand aan het duel van zijn favoriete club tegen Chelsea een penalty nemen (lees er hier alles over). De BBC maakte gisteren bekend dat zijn goal, het doelpunt van de maand is geworden.



Bradley was amper twee jaar oud toen er kanker bij hem werd vastgesteld. Na een intensieve behandeling was het jongetje in juli hervallen. Vorige week lieten de ouders via sociale media weten dat Bradley zijn strijd tegen kanker verloren heeft. De dokter vertelde hen dat het neuroblastoom, een tumor die vaak voorkomt bij kinderen, heel groot geworden was en de kanker al in een vergevorderd stadium was.



Voor het jongetje werden intussen diverse acties georganiseerd. Zo mocht hij met zijn Sunderland-helden mee het veld op en kreeg hij meer dan 200.000 kerstkaarten toegestuurd waaronder van bekende voetballers als Aaron Ramsey en John Terry.