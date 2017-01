Tortelduifjes onder de Eiffeltoren: Nafi viert Nieuwjaar met Belgische meerkamper

Marie Rutsaert

2/01/17 - 14u51

Nafi Thiam heeft een absoluut droomjaar achter de rug. De atlete kroonde zich in Rio tot kampioene zevenkamp en dat bij haar eerste deelname aan de Olympische Spelen. Ze houdt aan het jaar blijkbaar ook iets anders over: een vriend, met wie ze de feestdagen doorbracht in Parijs. Niels Pittomvils is zijn naam en ook hij kan er op sportief vlak wat van. De 24-jarige Limburger is net zoals zij een meerkamper. Hij haalde afgelopen jaar het EK atletiek, maar de olympische limiet was nog te hoog gegrepen. Thiam en Pittomvils hebben dit jaar alle twee hetzelfde doel: het WK Atletiek in Londen.