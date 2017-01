Sagan start het nieuwe jaar met een nieuw kunstje en een nieuw truitje

Door: redactie

2/01/17 - 12u04

video

De favoriete stuntman van het peloton heeft opnieuw zijn fietskunstjes gedeeld met de wereld. Peter Sagan deed dat ook voor het eerst in een nieuw truitje. Hij draagt natuurlijk nog steeds de regenboog, maar hij doet dat nu bij zijn nieuwe team Bora-Hansgrohe. Bij het filmpje stuurde hij ook zijn nieuwjaarswensen de wereld in. Hij hield het bij een simpel "Gelukkig Nieuwjaar!" in het Engels en in zijn moedertaal.