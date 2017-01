Na Perbet gaat ook Rinne het nieuwe jaar in met heuglijk liefdesnieuws

Door: redactie

Jérémy Perbet sloot 2016 in schoonheid af. Op de laatste dag van het kalenderjaar, stapte de spits van AA Gent in het huwelijksbootje met zijn vriendin Aloha. De twee vormen al meer dan zeven jaar een koppel en hebben een dochter Alona. Ook Jacob Rinne ging het nieuwe jaar in met heuglijk liefdesnieuws. De Zweedse doelman verloofde zich met zijn vriendin Jennie Hirtl. De Zweedse blondine (hoe kan het ook anders) post op haar Instagram maar wat graag foto's van haar avonturen samen met haar ware Jacob.