video

Na het feestelijke weekend van oud naar nieuw is het vandaag weer tijd voor de harde realiteit. Als u het begin van de werkweek goed wil inzetten, moet u maar even kijken naar bovenstaande video. Rashaan Evans, linebacker bij Universiteitsploeg Alabama, was na de overwinning van zijn ploeg zo euforisch, dat hij naar de tv-presentatoren rende. Nog voor hij bij de desk kwam, gleed hij live op tv uit. Gelukkig allemaal zonder erg. Evans zelf kon er, net als de presentatoren, hard om lachen.