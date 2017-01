Kijk eens wie Obbi Oulare hier tegen het lijf loopt op vakantie in Dubai

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 13u45

© Instagram Obbi Oulare.

Hij had er zich ongetwijfeld meer van voorgesteld, maar de uitleenbeurt van Obbi Oulare aan Zulte Waregem is voorlopig geen onverdeeld succes. De 20-jarige spits die wordt uitgeleend door het Engelse Watford kan zich maar moeilijk doorzetten bij de revelatie in de Jupiler Pro League. Enkel tegen Standard kon hij zich even in de kijker spelen met een doelpunt.



Misschien brengt de winterbreak soelaas voor de ex-aanvaller van Club Brugge en terwijl hij de batterijen oplaadt voor de laatste loodjes van de reguliere competitie liep hij op vakantie niemand minder dan Roy Makaay tegen het lijf. De intussen 41-jarige Nederlandse ex-voetballer was in zijn tijd een echte goaltjesdief en deed de netten trillen bij Deportivo La Coruña, Bayern München en Feyenoord. Zou hij Obbi wat extra tips gegeven hebben?