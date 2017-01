Eerst bezorgde 'Maty' Ryan zijn mama de verrassing van haar leven, nu zijn de grootouders aan de beurt

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 09u57

© Instagram Mathew Ryan.

video

Het leven zit vol verrassingen, al zeker als je een zoon of kleinzoon hebt die naar de nam Mathew Ryan luistert. De 24-jarige Australische doelman die twee jaar tussen de palen stond bij Club Brugge en uitgroeide tot de beste keeper van onze competitie trok voor de feestdagen naar zijn thuisland, maar deed dat wel zonder zijn familie in te lichten. Vorige week kon u dan ook al zien hoe 'RyanAir' zijn mama Carol de (kerst)verrassing van haar leven bezorgde en dit keer - voor de overgang van oud naar nieuw - waren zijn nietsvermoedende grootouders aan de beurt. Van een spontaan en hartelijk weerzien gesproken. En die mensen maar denken dat de doelman van Valencia nog in Spanje vertoefde. Bekijk hierboven de leuke en ontwapenende beelden!