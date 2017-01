(U welbekende) voetballer beleefde met voorsprong de meest bijzondere laatste dag van het jaar 2016

Door: Glenn Bogaert

© Twitter Mogi Bayat.

Wat doet een voetballer op oudejaar? Op vakantie genieten van het zonnetje of in familiekring een feestje bouwen met een hapje en een drankje. Maar er zijn er die origineler uit de hoek komen dan dat: Jérémy Perbet koos ervoor om op 31 december nog in het huwelijksbootje te stappen met zijn geliefde Aloha. De 32-jarige Franse spits van AA Gent had alvast voor een bijzonder in het oog springend kostuum gekozen en had ook spelersmakelaar Mogi Bayat uitgenodigd. En die wenste de tortelduifjes op de sociale media nog eens het allerbeste toe. Van een geweldige aanloop naar 2017 gesproken, benieuwd of het 'Perbut' ook de nodige vleugels geeft na de winterbreak. Tot nog toe vond hij zes keer de weg naar doel in 17 competitiematchen.