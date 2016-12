Zelfs in het speerwerpen is Usain Bolt een ster

Door: redactie

31/12/16 - 23u21 Bron: L'Equipe

© ap.

Usain Bolt was ongetwijfeld een van de uitblinkers in de internationale sport van 2016 met onder meer drie gouden medailles op de spelen in Rio. Maar niet alleen in spurten blijkt de 30-jarige Jamaicaan een ster. In een interview met de Franse sportkrant L'Equipe onthult Bolt dat hij zich op de Spelen in Rio ook even aan speerwerpen waagde en zelfs 54 meter haalde. Dat is voor een 'beginneling' in die discipline zeker een uitstekende worp, ook al blijft hij daarmee enkele tientallen meters onder de echte wereldtoppers natuurlijk. "Ik vond die worp toen niet slecht, maar ik had daarna wel heftige pijnscheuten in mijn arm", vertelt Bolt aan L'Equipe.



Wat nog belangrijker was, met zijn worp won Bolt twee weddenschappen met ploegmaats die zeker waren dat hij geen 50 meter zou halen. Zijn kinesiste kent Bolt duidelijk beter, want zijn won de weddenschap wel door de limiet op 60 meter te leggen.