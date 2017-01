Van striptease MMA-vechtster tot de fans op het EK: dit waren de 16 best bekeken sportfilmpjes van 2016

Marie Rutsaert

1/01/17 - 09u00

video Goeiemorgen! Bent u al bekomen van de overgang van 2016 naar 2017? Neen? Niet erg! Blijf rustig zitten en denk nog even terug aan vorig jaar. De voetbalfans op het EK trokken de aandacht, zowel op positieve als op negatieve manier. Fietsers die hun tochtjes filmden, vielen op door hun eigen riskante actie, maar evengoed door de acties van de motoren en auto's rond hen. Maar de meest bekeken sportvideo van 2016 was een turnster die bijna al haar olympische droom moest opbergen toen een afsprong akelig misging...

1. Topturnster klaar voor de perfecte afzet. En dan schrikt iedereen zich rot De olympische droom van Carlotta Ferlito (21) werd in maart 2016 even bedreigd. De Italiaanse turnster ging op een akelige manier neer op een prestigieus toernooi in het mondaine Jesolo. Ferlito had net een uitstekende oefening achter de rug op de balk en was klaar voor de perfecte afzet. Bij de afsprong kwam ze echter fout uit met haar passen, waardoor ze het evenwicht verloor. Schrikwekkende beelden volgden - tot afgrijzen van de commentatoren en het publiek. Mààr, eind goed, al goed. Een MRI-scan bracht geen nek-en rugletsels aan het licht. In de zomer trok ze naar Rio. Ze behaald een knappe 12e plaats in de all-round finale. Lees ook Bondscoach Roberto Martínez heeft speciale nieuwjaarsboodschap voor fans Rode Duivels

Naakte Club-supportster viert titel en nog 15 gigantische videohits van 2016

2. 'Patser' daagt MMA-vechter uit en bekoopt dat snel Deze 'stoere' jongen heeft in 2016 vooral nederigheid geleerd nadat zijn dronken stomiteit viraal ging. Op de beelden, die gemaakt werden in de buurt van een bar in Johnson City (Tenessee), is te zien hoe een schijnbaar dronken man zonder t-shirt een buitenwipper probeert uit te dagen voor een knokpartij. Wat hij niet wist, was dat zijn 'opponent' ene John Hernholm was. De Amerikaanse kolos (1m95 en 150 kilogram) vecht bij de amateurs van het Mixed Martial Arts (MMA). De pijnlijke gevolgen hebben de jongeman hopelijk goede voornemens bezorgd voor 2017.

3. Wanneer niemand het nog verwacht, pakt Belgische thaibokser uit met duizelingwekkende move Thaibokser Nordin Ben Moh (26) naam het in maart op tegen Marokkaanse springveer Mohammed Jaraya. In de derde ronde van de kamp werd de Belg in het nauw gedreven. De in Antwerpen populaire Ben Moh gaat groggy tegen de vlakte, maar geeft het nog niet op. Eens overeind gekrasseld en met het mondstukje weer op de juiste plaats lijkt hij echter opnieuw te moeten inbinden, tot hij 'out of the blue' uitpakte met een verbluffende en rake trap. Mohammed Jaraya (19) wist even niet waar hij het had en moet even flink bekomen.



Bekijk de geweldige boksbeelden vanaf 13'50"!

4. Weerzinwekkend: natrappen na rood op ref (maar die reageert verrassend) Ook dit jaar wisten heel wat voetbalspelers hun manieren niet te houden. Werkelijk weerzinwekkend, dat is de enige beschrijving voor dit incident van maart uit de krochten van het Italiaanse amateurvoetbal. Na een rode kaart gaat de aanvaller van Castel San Niccolo volledig door het lint. De ref incasseert daarop een wilde trap, maar de onbewogen reactie van de scheidsrechter en de andere spelers is minstens even verrassend. Een toegesnelde ploegmaat voorkwam erger door de belhamel op te tillen en richting de zijlijn af te voeren. De ref gaf geen krimp en staakte de wedstrijd na 70 minuten.

5. Russen, met onder hen Vasily de 'Killer', filmden hun hallucinante 'heldendaden' De Ierse fans veroverden in Frankrijk de harten van de wereld. De Russische hooligans bevestigden spijtiggenoeg hun reputatie. 'Vasily de Killer' sprong extra in het oog. De 36-jarige spierbundel is één van de leiders van de Gladiators - de extreem-rechtse ultra's van Spartak Moskou. Hij maakt deel uit van een groep van enkele honderden Russische voetbalhooligans die in Frankrijk paniek zaaien. De beelden - gefilmd met een GoPro - van Russische hooligans die een spoor van vernieling achterlieten in Marseille gingen viraal.

6. Worstelaar kan verlies niet verkroppen en dan gebeurt er iets onvoorstelbaars In Rusland gingen niet enkel hooligans met de aandacht lopen, maar ook deze worstelaar. Tijdens de 'Cadet World Team Trials' moest een Tsjechische man het onderspit delven tegen zijn opponent, maar dat zinde hem duidelijk niet. Hij ging na het laaste fluitsignaal helemaal door het lint waarna zich een massagevecht ontpopte. Ook de entourage van beide spelers mengde zich en één buitenstaander trok zelfs een pistool.

7. Voor dit prachtige gebaar krijgen Belgische fans enorm veel lof in het buitenland Het kon niet van alle fans op het EK in Frankrijk gezegd worden (zie hierboven), maar die van ons gedroegen zich uitstekend. En dat was ook zo voor de Ierse supporters. En wat gebeurt er als je die twee voorbeeldige clans bij elkaar brengt? Dan bouwen ze samen gezellig een feestje op een klein perron. En dat voor alle duidelijkheid nog voor de wedstrijd die op 3-0 eindigde. Hierboven zien we hoe uitgelaten Belgische fans de polonaise bovenhalen en een Iers meisje in een rolstoel laten meegenieten op kop van het gebeuren. Schitterende beelden die overal voor ontroering, opgestoken duimen en schouderklopjes zorgen.

8. Superfan jaagt zijn "domme" vrouw weg tijdens EK-duel. Haar wraak is even wreed als briljant Opnieuw beelden ten tijde van het EK voetbal. De hoofdrol is weggelegd voor een Turks koppel. Hij: een licht ontvlambare Turkse voetbalsupporter en na de treffer van tegenstander Kroatië een vulkaan die op uitbarsten staat. Zij: het kind van de rekening, maar niet van plan om zich nog langer te laten kleineren en af te snauwen. Wat volgt, is een opzienbarende video van bijna vijf minuten die dit jaar viraal ging.

9. Beelden podiumceremonie gaan wereld rond: Vanmarcke ontkurkt bubbels op buitengewone manier Sep Vanmarcke stond apetrots op het podium van de 100e Ronde van Vlaanderen. Twee valpartijen - waarvan eentje zelfs overkop - en twee fietswissels doorstaan en alleen geklopt door de groten der aarde, Peter Sagan en Fabian Cancellara. Daar mocht op gedronken worden. Toen de kopman van LottoNL zijn fles champagne ontkurkte, ontsnapte hij echter aan serieuze averij. Zijn pet en de man die hem de hand kwam drukken, moesten er wél aan geloven.

10. Verregaande striptease MMA-vechtster VanZant om onder gewicht te blijven De 22-jarige Amerikaanse Paige VanZant had een bijzonder druk jaar. Ze deed mee aan de Amerikaanse versie van Sterren op de Dansvloer en zette ondertussen haar sportieve carrière verder. Ze nam het op tegen Michelle Waterson, maar had een lichtjes gênant moment tijdens haar weging. VanZant moest voor de ogen van de wereld een verregaande striptease uitvoeren om onder haar gewicht te blijven. Gelukkig bracht een imposante zwarte doek soelaas en diende als een soort mobiel pashokje om de privacy van VanZant te garanderen.

11. Ze wonnen al 12 matchen wegens forfait en dit is waarom niemand tegen hen wil spelen Met de steun van hun harde kern van supporters, voert Canelas 2010 een echt schrikbewind in de Portugese vierde klasse. Twaalf van hun laatste dertien wedstrijden hebben ze immers gewonnen, al gebeurde dat niet op de gebruikelijke manier. Nee, alle zeges zijn er gekomen na forfait van de tegenstander. Door het erg agressieve spel én bedreigingen van spelers van Canelas 2010 gaven de tegenstanders nog liever forfait in 2016 dan dat ze een wedstrijd uitspelen. Hopelijk komt er verbetering in 2017!

12. Bestuurder Audi RS4 ontdekt al snel dat hij deze wilde achtervolging beter niet had ingezet Een straatrace? Ach waarom niet, challenge accepted! Dat moet de bestuurder van de Audi RS4 gedacht hebben in bovenstaand filmpje. Hij nam samen met zijn vriendin de uitdaging aan om een Acura NSX aan hoge snelheid af te troeven, maar dat liep even verkeerd af.

13. Koppeltje laat zich vol-lé-dig gaan op 'Kisscam'. De dame erachter ook, zij het op ietwat andere manier... De 'kisscam' leverde ons een heel jaar lang fantastisch beelden op. Ook tijdens het duel in de Philips Arena tussen de Atlanta Hawks en de Boston Celtics haalde de cameraman er weer enkele koppeltjes uit, maar het was toch vooral een alleenstaande jongedame op de achtergrond die de show stal. Nu ja, 'alleenstaand': terwijl het stel op de voorgrond meteen deed wat er van hen verwacht werd (hartstochtelijk kussen dus), verorberde de dame op de rij achter het paar al even hartstochtelijk twee enorme stukken pizza tegelijk. Of ze gegeneerd was toen ze plots in beeld kwam? Niet bepaald, nee...

14. Heftig incident bezorgt wielrenners schrik van hun leven Een incident van december nog dat de hoofdrolspelers van de clip deed schrikken en de 100.000en kijkers op het internet. Wielrenner Ethan Fann gooide deze video online. De Amerikaan -weliswaar geen renner op het hoogste niveau- werd op training samen met enkele ploegmaats van zijn UC Merced Cycling Team brutaal van de sokken gereden door een roekeloze automobilist. Gelukkig hadden de gehavende slachtoffers een helm op het hoofd of dit had héél slecht kunnen aflopen.

15. Wielertoerist stort zich in afdaling voorbij twee motoren en één van hen is duidelijk 'not amused' De combinatie motor en fietser was regelmatig een probleem in 2016. In deze video liep dat gelukkig niet slecht af. Voor geen kleintje vervaard dook een sportieveling in een technische en gevaarlijke afdaling voorbij twee motards en dat dan nog binnenkant bocht. De motor op kop voelde zich uitgedaagd en zette zichtbaar geïrriteerd de achtervolging in op de Colombiaanse valk - die waande zich even Vincenzo Nibali - om hem wat te intimideren. Iets wat de fietser met de avontuurlijke dalerskunsten maar matig wist te appreciëren.