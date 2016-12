Van Damme kiest voor het water, Nainggolan voor het zand

SJH

Nu de meeste competities even stilliggen, profiteren de voetballers ervan om er eens op uit te trekken. Jelle Van Damme boekte een tripje richting Dubai voor hem en zijn kinderen Cruz (7) en Cleo (6). Hij ging er met zijn kroost met dolfijnen zwemmen en dat leverde enkele leuke kiekjes op die hij graag met de wereld deelde via Instagram.



Ook Radja Nainggolan koos Dubai als vakantiebestemming. De middenvelder van AS Roma opteerde echter voor de woestijn in plaats van het dolfijnenbassin. De Rode Duivel verspreidde via Instagram een foto in bloot bovenlijf met een indrukwekkende collectie tatoeages.