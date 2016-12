"Ouh!", pijn van reporter tot in huiskamer te voelen na tik onder de gordel van Iraanse voetbalbobo

Door: redactie

Het zal je maar overkomen als televisiereporter. Je bent live een interview aan het afnemen en plots vindt de geïnterviewde er niets beters op dan je een stevige tik in je edele delen te geven.



Wel, dat is precies wat Bahram Afsharzadeh deed nadat hij enkele pittige vragen voorgeschoteld kreeg. "Deze is voor jou", snauwde de 73-jarige ex-voorzitter van de Iraanse voetbalclub Esteghlal de journalist, die duidelijk erg schrok toen hij de tik kreeg, nog toe. Daarna verdween de bobo snel uit beeld...



Het incident dateert van maart 2015, maar gaat nu opnieuw viraal.