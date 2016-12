Belgische WAG laat zich tijdens snoepreisje naar Mexico van meest verleidelijke kant zien

Door: Glenn Bogaert

31/12/16 - 10u00

© Instagram Luna Stevens.

Onze voetballers zwermen volop uit naar exotische en warme oorden en ook Sandy Walsh heeft ons land tijdelijk verlaten om te relaxen en te genieten van het zonnetje in Mexico. En de 21-jarige Nederlands-Engelse verdediger van RC Genk vertoeft daar niet alleen, hij kan er rekenen op het fijne en attractieve gezelschap van zijn WAG Luna Stevens.



De 20-jarige blondine wist via Instagram en op de sociale media al vaker de show te stelen met haar zwoele looks en doet dat nu opnieuw met verve. Geniet u in deze koude dagen alvast even mee van een stevige temperatuurstijging, met dank aan deze verleidelijke en rondborstige danseres/model. Dat ze de lakens deelt met een profvoetballer die in ons land actief is, is voor de voetbalfans alleen maar mooi meegenomen.