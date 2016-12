Kind houdt bizar bordje omhoog tijdens veldrit in Bredene: "In de tijd van Roger reed VDP gewoon mee"

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 15u40

GP Paul Herygers

Het beeld van de dag in de Ereprijs Paul Herygers in Bredene? Zonder twijfel deze jonge veldritfan die tijdens de wedstrijd een bordje in de lucht hield met daarop een bizarre en ietwat filosofische boodschap: "In de tijd van Roger reed VDP gewoon mee". Roger, dat is natuurlijk veldriticoon en 'Monsieur Paris-Roubaix' Roger De Vlaeminck en VDP dat is de gisteren in Loenhout zwaar gecrashte pechvogel Mathieu van der Poel. 'Vallen of niet: in de tijd van Roger De Vlaeminck kon alles!' Op die manier vatte VTM de merkwaardige boodschap kernachtig samen. Wat maakt u er precies van: een steek naar Roger De Vlaeminck of moeten we iets anders zoeken achter dit rijmpje?