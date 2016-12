Tegenstander Ronda Rousey neemt bijnaam 'De Leeuwin' nogal letterlijk tijdens vreemde weging

Marie Rutsaert

30/12/16 - 12u29

video Normaal is de publieke weging en 'stare down' die voor een MMA-kamp gebeuren het ideale moment voor de fans om de mentale toestand van de twee vechters op te meten. Maar vannacht was er niet veel normaal bij de weging voor het gevecht tussen Ronda 'Rowdy' Rousey en Amanda 'The Lioness' Nunes. De laatste kwam het podium op met een masker van een leeuw...