Bij Genk flopte Turkse spits helemaal, nu toont Ünal balgevoel met zijn bevallige vriendin

Door: redactie

30/12/16 - 11u52

In onze Jupiler Pro League was hij een flop, maar bij onze noorderburen breekt Enes Ünal helemaal door. De Turkse spits werd in juli 2015 voor twee seizoenen door Racing Genk van Manchester City gehuurd, maar na amper een halfjaar trok Ünal de deur bij de Limburgers achter zich dicht. In januari beproefde hij zijn geluk bij de Nederlandse tweedeklasser NAC, waar hij acht keer scoorde in elf duels. Sinds dit seizoen komt de Turkse international uit voor FC Twente, waar hij eveneens het mooie weer maakt. In 15 competitiewedstrijden liet Ünal 10 keer de netten trillen.



Samen met zijn Limburgse vriendin Lisa Smellers geniet Ünal momenteel in Dubai van een deugddoende vakantie. De 21-jarige Smellers, die samen met haar zus Celine voor Tongeren DV speelt, blijkt ook aardig overweg te kunnen met een voetbal. In een filmpje laat het duo even hun kunstjes zien. In het verleden was de vriendin van Ünal onder meer actief bij het vrouwenteam van Racing Genk (en DV Lanaken en DVL Zonhoven).