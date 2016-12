Voetballer in Rwanda beschuldigd van hekserij na deze opvallende goal

video

In Rwanda mogen voetballers vanaf nu geen hekserij meer uitvoeren op een voetbalveld. De Rwandese voetbalbond vreest immers dat spelers zo een oneerlijk voordeel bekomen. Deze opvallende maatregel komt er na een incident uit de Rwandese eerste klasse. Moussa Camara, spits bij Rayon Sports, voerde een 'ritueel' uit vlak voor de gelijkmaker tegen Mukara Victory.



Camara kopt het leer tegen het doelhout en lijkt dan de paal te betoveren. Niet veel later zorgt hij voor de gelijkmaker en loopt hij razendsnel over het veld. Hekserij vinden ze in Rwanda.



Wie zich toch nog waagt aan hekserij, zou volgens de Engelse krant The Mirror een boete krijgen van 100.000 Rwandese frank, zo'n 118 euro.