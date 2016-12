Nooit te vroeg victorie kraaien. Dat bewijst deze NBA-speler op bijzonder lullige manier

video

In de NBA is het tegenwoordig de mode om een korf te vieren nog voor de bal door het net is. Steph Curry, zowat de beste schutter aller tijden, doet het wel eens, maar zijn shot is dan ook meestal raak. En als het dan fout loopt, ziet het er bijzonder lullig uit. Dat weet nu ook Kemba Walker, point guard van de Charlotte Hornets. In de wedstrijd tegen de Miami Heat was Walker er zo zeker van dat zijn driepunter binnen ging, dat hij zich omdraaide en begon te dansen. Jammer genoeg voor hem rolde het kleinood uit de ring. Maar eind goed, al goed: de Hornets wonnen de partij met 91-82.