Wat als een baskettrainer zijn 90-jarige moeder naar de kleedkamer brengt?

29/12/16 - 17u09

De Michigan State Spartans zijn één van de absolute toppers van het Amerikaans universiteitbasket. Sinds 1995 leidt trainer Tom Izzo de troepen in het groen naar sportief succes. Gisteren versloeg de ploeg Minnesota heel nipt met 75-74. Na afloop ging de aandacht in de kleedkamer vooral naar een heel speciale gast. Izzo had zijn grootste fan mee: zijn 90-jarige moeder.



Het resultaat is een vertederend filmpje. Het start met de coach die vol enthousiasme de aanwezigheid van zijn moeder aankondigt. Daarop wordt de kleine vrouw overladen met knuffels van de boomlange basketters. De spelers zijn duidelijk heel blij om de dame te leren kennen.



Wat het bezoek extra mooi maakt, is dat het een jaar na het overlijden van haar echtgenoot plaatsvindt. Moeder en zoon ogen dan ook beiden heel emotioneel als ze bij het vertrek uit de kleedkamer hem een kus op de wang geeft.