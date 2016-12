Vrouwelijke fan ziet "schone poepkes" bij spelers van Anderlecht en dat doet Youri Tielemans blozen

Door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 15u12

video

Een mijlpaal voor Anderlecht op de sociale media. De Brusselse topclub en 33-voudige landskampioen heeft op Facebook intussen de kaap van de 1 miljoen volgers gerond en de supporters laten natuurlijk ook niet na om geregeld berichten of reacties achter te laten. "Om jullie te bedanken zijn onze spelers eens gaan grasduinen in jullie reacties op onze pagina. Ze lazen jullie positieve commentaren, kritische opmerkingen en hilarische berichten (dan hebben we het over jou Maaike!). Nogmaals bedankt! Jullie steun en eerlijkheid is heel belangrijk voor ons!"



Middenvelders Youri Tielemans en Leander Dendoncker lezen in een leuk filmpje alvast enkele reacties van supporters voor en daar zitten ook al eens pikante berichten tussen: "Schoon poepjes tussen. Sorry, als vrouw kijken wij ook naar die poepjes!" Bekijk hierboven hoe de twee youngsters van paars-wit reageren op dat prikkelende complimentje.