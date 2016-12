Terwijl heel wat voetballers exotische oorden opzoeken, blijft Jelle Vossen lekker thuis (of toch niet helemaal...)

Door: Glenn Bogaert

Het kerstvoetbal is achter de rug, tijd voor een deugddoende en welverdiende winterbreak en voor heel wat voetballers betekent dat meteen op reis vertrekken en genieten van exotische temperaturen. Maar er zijn er ook die gewoon in eigen land blijven en hier de wintertaferelen trotseren. Neem nu Jelle Vossen. De trefzekere spits van Club Brugge, dit seizoen al goed voor 12 goals, wil de komende week vooral genieten van zijn vrouw Audry en dochtertje Alixe en doet dat op bekend terrein: "Met onze kleine spruit blijven we gezellig in eigen land. Een weekje Limburg zal ons deugd doen. Altijd leuk om de vrienden en familie nog eens terug te zien." De 27-jarige aanvaller pikt tussendoor echter ook nog een echt relaxmomentje mee in het chique Château des Thermes in Chaudfontaine.