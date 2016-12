Net als Dries Mertens vormt dit Belgisch talent een hartje voor zijn lief en wij stellen ze graag aan u voor

Door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 12u45

Dries Mertens doet het en ook Hans Vanaken pakt er graag mee uit na een doelpunt: een met de handen gevormd hartje voor de vriendin. En ook Siebe Schrijvers is een romantische ziel die na elke goal even aan zijn liefje denkt met een mooi en liefdevol gebaar.



De 20-jarige huurling van RC Genk die tegenwoordig uitblinkt bij Waasland-Beveren vormt een koppel met Isaura Clerix en op Instagram delen de tortelduifjes maar wat graag hun genegenheid met de buitenwereld.



Isaura heeft net als haar scorende en met assists strooiende Siebe 20 lentes op de teller staan en studeert kinesitherapie aan de Universiteit Hasselt. Dat kan nog van pas komen bij een blessure of revalidatie en de Limburgse blondine mag er op de koop toe ook nog eens wezen.