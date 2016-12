Atalanta-middenvelder zwaar bekritiseerd na schandalige tackle op... eigen zoontje

Marie Rutsaert

29/12/16 - 12u30 Bron: Instagram Alejandro Gomez

video

Alejandro Gomez, middenvelder bij het Italiaans Atalanta, is online onder vuur gekomen nadat hij een video van de strandvakantie met zijn gezin had gedeeld. In de video is te zien hoe hij een potje voetbal speelt in Dubai en hij zijn tegenstander onderuitmaait met een stevige tackle. Beide voeten vol vooruit op de benen van de arme verdediger. Op zich niet zo opzienbarend, ware het niet dat de tegenstander zijn jonge zoon is.



De fans online kunnen er niet mee lachen. "Rood!", "Schandalig!" en "Je had zijn been kunnen breken met die actie." zijn de meest voorkomende reacties. Gomez zelf vond het vooral grappig. "Oh, mijn arme Bauti, net als elke bal, hahahah," schreef de voetballer bij de video.