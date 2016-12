Flipkens wuift Ivanovic uit: "Mijn trainingsmaatje, tegenstander, dubbelpartner en beste vriendin"

Marie Rutsaert

29/12/16 - 11u42

© Kos.

De voormalige nummer één van de wereld, Ana Ivanovic, kondigde gisteren haar afscheid van het professionele tennis aan. Kirsten Flipkens deelde vandaag een heel mooi eerbetoon aan de Servische. Het is duidelijk dat de twee elkaar zullen missen, ze delen een mooie vriendschap op én naast het tennisterrein.

Op Instagram deelde de tennisspeelster een mooie foto van het duo en daar schreef ze dit bij: "'Cheers' aan een fantastische kampioen voor je geweldige carrière en voor de fantastische persoon die je bent naast je bestaan als tennisspeler. Ik ben zo trots op jou. Ik heb het privilege gehad om je op tour te kennen als mijn collega, mijn trainingsmaatje, mijn tegenstander, dubbelpartner en bovenal mijn beste vriendin."



Flipkens en Ivanovic speelden vaak een dubbelpartij samen en waren ook naast de court vriendinnen. 'Flipper gaat verder: "Ik zal onze babbels en het lachen missen zowel op als naast het terrein. Je bent een inspiratie geweest voor velen van ons en ik wil je bedanken voor alle fantastische momenten en herinneringen die we de afgelopen 13 jaren gedeeld hebben. Van onze eerste match tegen elkaar bij de junioren op Wimbledon in 2003, tot jou (en onze) laatste match in Hyderabad op 10 december." Toen stonden de twee tegenover elkaar in het IPTL-exhibitietoernooi.



"Ana," zo sluit de Belgische haar boodschap af, "wat een plezier en eer was het! Ik wens je het allerbeste in het volgende hoofdstuk van je leven kampioen."