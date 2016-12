Deze foto's van The Sun brengen Memphis nog meer in een lastig parket

WORLD EXCLUSIVE: Man Utd flop caught smoking in photos that may harm his relationship with Jose Mourinho https://t.co/xSoMMMv3Uw pic.twitter.com/f5V2tQ3LTl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 28, 2016

Komt het ooit nog goed met Memphis Depay bij Manchester United? De Nederlandse international zit immers in nauwe schoentjes omdat tabloidkrant The Sun foto's publiceerde van een rokende Memphis. Iets waar ze in de Premier League hoegenaamd niet om kunnen lachen.