Sterren van Real Madrid hebben dolle pret bij vrijschopchallenge van EA Sports

Manu Henry

28/12/16 - 20u41

video

Dat Real Madrid-spelers over een gave traptechniek beschikken, hoeft geen betoog. Vandaag werden enkele sterren uit de Spaanse hoofdstad door EA Sports uitgedaagd voor een vrije trappenchallenge. Net als het in videospel FIFA 17 is de opdracht om de 'muur' te ontwijken en een target in doel te raken. Acht spelers van de 'Koninklijke' namen deel en werden onderverdeeld in twee teams van vier. Onder anderen Karim Benzema en James Rodriguez toonden hun kunsten en vooral de fluwelen linkspoot van de Colombiaan maakte indruk. Al is het uiteindelijk wel het Spaans getinte team dat zich tot winnaar kroont. Geniet mee in bovenstaande beelden.