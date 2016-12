Bij Aston Villa zijn ze de wondergoal van Nilis nog niet vergeten, maar was die écht zo moeilijk?

Thomas Lissens

video

Ruim zestien jaar geleden maakte Luc Nilis één van de mooiste goals ooit in de Engelse Premier League. In augustus 2000 trof de Limburger in zijn eerste Premier League-wedstrijd voor Aston Villa raak tegen Chelsea met een staalhard vluchtschot nadat hij de bal eerst slim had opgewipt. Het leek het begin van het sprookje, maar twee wedstrijden later liep Nilis tegen Ipswich een zware beenbreuk op en was zijn avontuur in Birmingham meteen ten einde.



En toch zijn de 'Villans' de parel van Nilis duidelijk nog niet vergeten. Voor Aston Villa TV probeerden drie spelers - Jonathan Kodjia, Jordan Ayew en Rudy Gestede - om de goal van de Belg te imiteren op het trainingsveld. In tegenstelling tot Nilis kregen zij de bal rustig aangespeeld en zat er geen verdediger in hun rug, maar toch bleek het moeilijker dan gedacht. Kodjia en Gestede faalden, terwijl Ayew wél meteen raak trof. En daar waren de ploegmaats van Ritchie De Laet duidelijk erg blij mee...