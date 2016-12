Paul Gascoigne in het ziekenhuis na dronken gevecht in hotel

Marie Rutsaert

28/12/16 - 12u16 Bron: Dailymail

© afp.

Paul Gascoigne is weer op het slechte pad beland. De voormalige Engelse international is opgenomen in het ziekenhuis met een hoofdwonde na een gevecht in een hotel in Londen. Getuigen zeggen dat 'Gazza' dronken was en racistische en seksistische opmerkingen maakte.