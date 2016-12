On-waar-schijn-lijk: internationale topref fluit penalty na hands van... doelman

video

De Belgische arbitrage mag dan slag om slinger onder vuur liggen, wat een internationale topref het voorbije weekend presteerde is 'du jamais vu', zélfs in de Jupiler Pro League. De Turkse scheidsrechter Cüneyt Cakir kende thuisploeg Rizespor in het duel tegen Osmanlispor een strafschop toe wegens hands van een bezoekende speler. Probleem voor Cakir: de enige die de bal met de hand had geraakt, was Osmanlispor-doelman Karcemarskas. Zoals de beelden overduidelijk aantonen. Gelukkig bestaat er in voetbal af en toe zoiets als gerechtigheid en stopte Karcemarskas de onterechte strafschop.



Een dag na zijn onwaarschijnlijke beslissing maakte de Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistiek (IFFHS) bekend dat Cakir vijfde was geëindigd bij de trofee voor 'Scheidsrechter van het Jaar'. De Turkse ref moest enkel winnaar Mark Clattenburg en andere toppers als Nicola Rizzoli (Ita) en Viktor Kassai (Hon) laten voorgaan.